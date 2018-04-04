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В Челябинске в ДТП с пьяным водителем пострадали два человека
04.04.2018 г. 12:33
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
На севере Челябинска двух человек госпитализировали после того, как пьяный водитель въехал в дерево.
ДТП произошло днем во вторник, 3 апреля, на улице Конноспортивной. Пьяный мужчина за рулем Nissan Almera не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы. Их госпитализировали, сообщили в группе «Управление ГИБДД по Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
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