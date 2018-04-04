В Челябинске в ДТП с пьяным водителем пострадали два человека

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

На севере Челябинска двух человек госпитализировали после того, как пьяный водитель въехал в дерево.



ДТП произошло днем во вторник, 3 апреля, на улице Конноспортивной. Пьяный мужчина за рулем Nissan Almera не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы. Их госпитализировали, сообщили в группе «Управление ГИБДД по Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».





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Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

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