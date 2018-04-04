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Синоптики обещают южноуральцам мокрый снег и дождь в конце рабочей недели
04.04.2018 г. 11:55
Фото с сайта Vladnews.ru
В Челябинской области в пятницу, 6 апреля, ожидаются мокрый снег и дождь.
В некоторых районах региона осадки начнут выпадать днем в четверг. По данным челябинского гидрометцентра, температура воздуха составит +6 – +11, на юге — +1 – +6. В ночь на пятницу в области ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможна гололедица. Температура опустится до -5. В пятницу днем в регионе выпадет мокрый снег, пройдет дождь. Температура воздуха составит +1 – +6.
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Фото с сайта Vladnews.ru
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