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В Челябинской области учителя музыки задержали по подозрению в педофилии
04.04.2018 г. 11:09
Фото с сайта sledcom.ru
В Коркино преподавателя музыки подозревают в изнасиловании 11-летней ученицы.
В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По версии следствия, учитель изнасиловал 11-летнюю школьницу. Подозреваемого задержали. В настоящее время решается вопрос о заключении под стражу и предъявлении обвинения, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
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Фото с сайта sledcom.ru
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