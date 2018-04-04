В Челябинской области учителя музыки задержали по подозрению в педофилии

Фото с сайта sledcom.ru

В Коркино преподавателя музыки подозревают в изнасиловании 11-летней ученицы.



В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По версии следствия, учитель изнасиловал 11-летнюю школьницу. Подозреваемого задержали. В настоящее время решается вопрос о заключении под стражу и предъявлении обвинения, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.





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Фото с сайта sledcom.ru

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