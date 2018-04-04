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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
Разбор полетов
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04.04.2018 г. | 11:16Гости эфира: Риккер Виктор, Кантор Сергей, Риккер Эдуард
8 апреля в Челябинске состоится гала-концерт международного музыкального фестиваля «Весенний beat»
04.04.2018 г. 11:16
8 апреля в Челябинске состоится гала-концерт международного музыкального фестиваля «Весенний beat»
Какие сюрпризы подготовили организаторы? Чем они планируют удивить и даже поразить зрителей? В среду, 4 апреля, в эфире «Челябинского эха» и 31 канала они об этом расскажут сами.
Гостями программы «Разбор полетов» станут художественный руководитель фестиваля «Весенний beat» Виктор Риккер и исполнительный директор Сергей Кантор.
Трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
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