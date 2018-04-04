Прокуратура назвала халатность чиновников одной из причин секс-скандала в интернате под Челябинском

Фото с сайта gorod55.ru

В деле об изнасиловании детей в Лазурненском интернате появились новые фигуранты — чиновники администрации Челябинска.

После секс-скандала в соцучреждении под Челябинском в уральских интернатах прошли проверки. Прокуроры установили, что одной из основных причин ЧП в Лазурненском детдоме стала халатность сотрудников управления соцзащиты Челябинска. Мужчина, который посещал воспитанников в гостевом режиме, получил возможность личного общения с детьми без прохождения психологических консультаций. Кроме того, правоохранители обнаружили частичное отсутствие забора вокруг интерната. Это помогало посторонним проникать на территорию учреждения, а воспитанникам — сбегать. Возбуждено уголовное дело о халатности. Руководителей управления соцзащиты, отдела опеки и попечительства района привлекли к дисциплинарной ответственности.

Всего прокуроры во время проверок обнаружили в уральских детдомах 340 нарушений. В некоторых интернатах правоохранители зафиксировали случаи побоев воспитанников. Также прокуроры обнаружили нарушения противопожарной безопасности, санитарных норм.

Поводом для масштабных проверок стал скандал в Лазурненском детдоме. Семь бывших воспитанников рассказали, что их регулярно насиловали четверо педагогов и двое посторонних мужчин, которые посещали интернат в гостевом режиме. Один из них арестован. 51-летнего мужчину обвиняют в сексуальном надругательстве над детьми.

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Фото с сайта gorod55.ru

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