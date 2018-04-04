- +4 ... +6 C°
- +1 ... +3 C°
- 57.7646р. + 0.2271
- 70.958р. + 0.0373
-
30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
-
04.04.2018 г. | 11:16Гости эфира: Риккер Виктор, Кантор Сергей, Риккер Эдуард
Прокуратура назвала халатность чиновников одной из причин секс-скандала в интернате под Челябинском
04.04.2018 г. 10:25
В деле об изнасиловании детей в Лазурненском интернате появились новые фигуранты — чиновники администрации Челябинска.
После секс-скандала в соцучреждении под Челябинском в уральских интернатах прошли проверки. Прокуроры установили, что одной из основных причин ЧП в Лазурненском детдоме стала халатность сотрудников управления соцзащиты Челябинска. Мужчина, который посещал воспитанников в гостевом режиме, получил возможность личного общения с детьми без прохождения психологических консультаций. Кроме того, правоохранители обнаружили частичное отсутствие забора вокруг интерната. Это помогало посторонним проникать на территорию учреждения, а воспитанникам — сбегать. Возбуждено уголовное дело о халатности. Руководителей управления соцзащиты, отдела опеки и попечительства района привлекли к дисциплинарной ответственности.
Всего прокуроры во время проверок обнаружили в уральских детдомах 340 нарушений. В некоторых интернатах правоохранители зафиксировали случаи побоев воспитанников. Также прокуроры обнаружили нарушения противопожарной безопасности, санитарных норм.
Поводом для масштабных проверок стал скандал в Лазурненском детдоме. Семь бывших воспитанников рассказали, что их регулярно насиловали четверо педагогов и двое посторонних мужчин, которые посещали интернат в гостевом режиме. Один из них арестован. 51-летнего мужчину обвиняют в сексуальном надругательстве над детьми.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта gorod55.ru
- 04.04.2018 г. В Челябинской области учителя музыки задержали по подозрению в педофилии
- 28.03.2018 г. В Челябинске суд на три месяца продлил арест подозреваемому в насилии над воспитанниками интерната
- 22.03.2018 г. В интернатах Челябинской области не нашли нарушений в ходе проверок, проведенных после скандала с педофилами
- 15.03.2018 г. Педагоги скандального интерната под Челябинском, которых подозревали в изнасилованиях детей, вернулись к работе
- 14.03.2018 г. В Челябинской области расследовали более 180 случаев сексуального насилия над детьми