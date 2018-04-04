В Челябинске в мае пройдет выездная сессия Петербургского международного экономического форума

Фото с сайта kremlin.ru

Столица Южного Урала в рамках проекта «Регионы России: новые точки роста» примет выездную сессию Петербургского международного экономического форума.

В рамках мероприятия Челябинская область планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Росконгрессом. Выездные сессии форума проводятся для организации прямого диалога среднего и малого бизнеса с политиками, руководителями институтов развития, губернаторами.

«Организация крупнейших международных конгрессно-выставочных мероприятий вписывается в рамки нашей подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году», — отметил губернатор Борис Дубровский.

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Фото с сайта kremlin.ru

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