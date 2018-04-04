Суд на два месяца арестовал начальника миграционного контроля ГУ МВД по Челябинской области

Фото с сайта newsnn.ru

Под стражу заключен руководитель отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Владимир Белоносов.

Тракторозаводский райсуд отправил полковника полиции в СИЗО до 2 июня. Белоносов хотел ждать приговора под домашним арестом, но ему отказали. Судья посчитал, что на свободе сотрудник МВД может оказать давление на подчиненных и свидетелей по уголовному делу.



По версии следствия, Белоносов в течение восьми лет брал взятки от владельцев «резиновых» квартир. Речь идет об общей сумме в 3 млн 600 тыс. рублей. На заседании суда стало известно, что он получал по 500 рублей за каждого мигранта. Белоносову вменяют преступления, которые он совершал в период с 2008 по 2016 годы, когда работал в УФМС Калининского района.

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Фото с сайта newsnn.ru

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