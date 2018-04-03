Полиция попросила челябинцев не нарушать порядок во время чемпионатов мира по танцам и хоккею

Фото с сайта ysia.ru

Городское управление МВД опубликовало рекомендации и предупредило о штрафах для нарушителей.

Полицейские напоминают, что на официальных спортивных соревнованиях запрещено скрывать лица с помощью масок, бросать предметы в других зрителей, спортсменов, а также обнажать интимные части тела. За несоблюдение правил нарушителям грозят штрафы до 20 тыс. рублей, обязательные работы с запретом на посещение других спортивных турниров на срок до семи лет.

Чемпионат мира по танцам пройдет в Челябинске с 6 по 8 апреля, а международные соревнования среди хоккеистов-юниоров — с 19 по 29 апреля.

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Фото с сайта ysia.ru

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