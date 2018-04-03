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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
Жительница Магнитогорска заявила, что ее избил таксист
03.04.2018 г. 16:28
Жительница Магнитогорска пожаловалась в социальных сетях на водителя такси, который оскорбил и избил ее после поездки.
По словам женщины, инцидент произошел в воскресенье, 1 апреля. Она вызвала такси к дому на улице Советской, 161. Водитель подъехал и позвонил клиентке. Она сообщила ему, что неправильно указала адрес. «Тогда я сказала, что сейчас быстренько подбегу на другую сторону и мы найдем друг друга. Таксист начал на меня орать в трубку, типа зачем я заказала такси неправильно», — пишет женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск».
После того, как клиентка села в такси, она попросила водителя остановить машину у магазина, чтобы разменять деньги и совершить покупки. «После магазина я села в машину, мы поехали. Я спросила у таксиста, сколько должна денег за проезд и остановку? (при заказе такси мне назвали сумму 115 рублей). Водитель такси мне ответил, что за проезд и остановку я должна 150 рублей. Я возмутилась, что обычно остановка стоит 10 рублей», — рассказывает пассажирка.
Когда женщина протянула деньги водителю со словами «это вам на хлебушек», произошел конфликт. По словам клиентки, мужчина пытался ударить ее по лицу. Женщина вышла из машины и попыталась убежать, но поскользнулась и упала. Жительница Магнитогорска утверждает, что водитель подошел к ней, стал дергать ее за волосы, пинать ногами и бить по лицу. Затем мужчина сел в автомобиль и уехал.
Женщина написала заявление в полицию и сняла побои. Водитель опровергает слова клиентки. Она, по словам мужчины, была пьяна, оскорбляла его и швырнула деньги за поездку ему в лицо. Водитель также сообщил, что не выходил из машины после поездки, потому что дверь была заблокирована.
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Фото с сайта sibnovosti.ru
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