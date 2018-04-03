Численность населения Челябинской области за год уменьшилась более чем на 9 тыс. человек

Фото с сайта kapital.kz

В 2017 году количество южноуральцев сократилось по сравнению с 2016-м на 9 тыс. 287 человек.

По данным на 1 января 2018-го, численность населения в Челябинской области составляет 3 млн 493 тыс. человек. В прошлом году впервые с 2011-го произошло уменьшение количества жителей, сообщили в Челябинскстате.

В 2017 году миграционный прирост сменился убылью. В регион прибыли более 94 тыс. человек, а покинули область свыше 98 тыс. человек. Кроме того, было зафиксировано падение рождаемости почти на 6,5 тыс. человек. По численности населения Челябинская область занимает девятое место, уступая Москве, Московской области и Краснодарскому краю.

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Фото с сайта kapital.kz

Все новости за 03.04.2018 г.»