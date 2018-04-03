Челябинск
- -1 ... -3 C°
- -2 ... -4 C°
- 57.5375р. + 0.2525
- 70.9207р. + 0.3169
Персонально ваш
-
30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
Разбор полетов
Численность населения Челябинской области за год уменьшилась более чем на 9 тыс. человек
03.04.2018 г. 16:16
Фото с сайта kapital.kz
В 2017 году количество южноуральцев сократилось по сравнению с 2016-м на 9 тыс. 287 человек.
По данным на 1 января 2018-го, численность населения в Челябинской области составляет 3 млн 493 тыс. человек. В прошлом году впервые с 2011-го произошло уменьшение количества жителей, сообщили в Челябинскстате.
В 2017 году миграционный прирост сменился убылью. В регион прибыли более 94 тыс. человек, а покинули область свыше 98 тыс. человек. Кроме того, было зафиксировано падение рождаемости почти на 6,5 тыс. человек. По численности населения Челябинская область занимает девятое место, уступая Москве, Московской области и Краснодарскому краю.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта kapital.kz
Новости на эту тему
- 25.01.2018 г. В индустриальный парк «Малая Сосновка» заходят три новых резидента
- 11.10.2017 г. Каждый третий южноуралец готов переехать из родного города в поисках лучшей работы
- 18.08.2017 г. В выходные в Чурилово закроют железнодорожный переезд
- 15.08.2017 г. Рекультивация свалок и ремонт дорог станут приоритетами в развитии Челябинской области
- 01.06.2017 г. Челябинские родители хотят, чтобы дети переезжали в другие города