В Челябинской области на разработку месторождения золота направят 150 млн долларов

Фото с сайта gubernator74.ru

Компания «Южуралзолото» планирует вложить 150 млн долларов в освоение запасов Курасанского золоторудного месторождения.

Правительство региона рассмотрит вопрос о предоставлении господдержки инвестору. «Технологически проект – очень сложный, важное внимание при его реализации должно быть уделено экологическим вопросам», — отметил губернатор Борис Дубровский.

Месторождение расположено в Верхнеуральском районе. Инвесторы планируют в течение трех лет построить золотоизвлекательную фабрику, а также увеличить численность работающих на месторождении до шестисот человек. Налоговые отчисления от реализации проекта могут превысить 600 млн рублей в год, из них около 250 млн рублей — в областной и местный бюджеты.

В 2017 году на Курасанском месторождении было добыто 200 кг технического золота. Общие разведанные запасы оценивают в 50 тонн.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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