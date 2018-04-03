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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
В Челябинской области на разработку месторождения золота направят 150 млн долларов
03.04.2018 г. 16:12
Компания «Южуралзолото» планирует вложить 150 млн долларов в освоение запасов Курасанского золоторудного месторождения.
Правительство региона рассмотрит вопрос о предоставлении господдержки инвестору. «Технологически проект – очень сложный, важное внимание при его реализации должно быть уделено экологическим вопросам», — отметил губернатор Борис Дубровский.
Месторождение расположено в Верхнеуральском районе. Инвесторы планируют в течение трех лет построить золотоизвлекательную фабрику, а также увеличить численность работающих на месторождении до шестисот человек. Налоговые отчисления от реализации проекта могут превысить 600 млн рублей в год, из них около 250 млн рублей — в областной и местный бюджеты.
В 2017 году на Курасанском месторождении было добыто 200 кг технического золота. Общие разведанные запасы оценивают в 50 тонн.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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