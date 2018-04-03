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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
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В Челябинской области потеплеет до +12
03.04.2018 г. 16:09
Фото с сайта gorodkirov.ru
На юге Челябинской области в среду, 4 апреля, ожидается +7 – +12.
В ночь на среду температура воздуха в низинах опустится до -12. По данным челябинского гидрометцентра, в отдельных районах высока вероятность появления тумана. В среду днем в Челябинской области потеплеет до +9. На юге региона воздух прогреется до +12.
В Челябинске в среду и четверг ожидается +7 – +9. В пятницу днем в городе пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +4 – +6.
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Фото с сайта gorodkirov.ru
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