В Челябинской области количество банкротов за год увеличилось на 53%

На Южном Урале в начале 2018 года в 1,5 раза возросло число банкротов по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

По данным Объединенного кредитного бюро на 31 марта, несостоятельными должниками с начала этого года признали 207 южноуральцев. Это на 53% больше, чем в первом квартале 2017 года. Всего на 100 тыс. южноуральцев приходятся 42 банкрота.

В России с начала года несостоятельными признали около 9 тыс. должников. Лидерами по числу банкротов в первом квартале 2018-го стали Москва, Московская область, Башкортостан, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 03.04.2018 г.»