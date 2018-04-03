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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
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В Челябинской области количество банкротов за год увеличилось на 53%
03.04.2018 г. 16:03
На Южном Урале в начале 2018 года в 1,5 раза возросло число банкротов по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
По данным Объединенного кредитного бюро на 31 марта, несостоятельными должниками с начала этого года признали 207 южноуральцев. Это на 53% больше, чем в первом квартале 2017 года. Всего на 100 тыс. южноуральцев приходятся 42 банкрота.
В России с начала года несостоятельными признали около 9 тыс. должников. Лидерами по числу банкротов в первом квартале 2018-го стали Москва, Московская область, Башкортостан, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
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