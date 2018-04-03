В центре Челябинска 16-летняя девушка погибла после падения с балкона многоэтажного дома

03.04.2018 г. 16:00

В центре Челябинска 16-летняя девушка погибла после падения с балкона многоэтажного дома
Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинске школьница разбилась, выпав с балкона девятиэтажного дома на проспекте Ленина.

ЧП произошло в понедельник, 2 апреля, вечером. От полученных травм девушка скончалась на месте. В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.

 

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Фото с сайта sledcom.ru

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