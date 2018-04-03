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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
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В центре Челябинска 16-летняя девушка погибла после падения с балкона многоэтажного дома
03.04.2018 г. 16:00
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинске школьница разбилась, выпав с балкона девятиэтажного дома на проспекте Ленина.
ЧП произошло в понедельник, 2 апреля, вечером. От полученных травм девушка скончалась на месте. В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.
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Фото с сайта sledcom.ru