В центре Челябинска 16-летняя девушка погибла после падения с балкона многоэтажного дома

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинске школьница разбилась, выпав с балкона девятиэтажного дома на проспекте Ленина.

ЧП произошло в понедельник, 2 апреля, вечером. От полученных травм девушка скончалась на месте. В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.

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Фото с сайта sledcom.ru

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