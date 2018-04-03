Борис Дубровский поручил закрыть свалки в Челябинске и Магнитогорске до 1 июля 2018 года

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор поставил перед властями двух городов задачу ликвидировать полигоны в ближайшие три месяца.

Глава региона напомнил, что закрытие свалки в Челябинске важно для улучшения экологической ситуации и отвечает духу требований по подготовке города к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. «Также необходимо закрыть городскую свалку Магнитогорска, так как она исчерпала свои резервы», — добавил Борис Дубровский.

По словам исполняющего обязанности министра экологии Челябинской области Яны Куприковой, на рекультивацию свалок в Челябинске и Магнитогорске получено положительное заключение госэкспертизы на изыскательские работы. Следующий этап — проектирование и выполнение работ.

«Будет выбран подрядчик-проектировщик и затем непосредственно организация, которая займется рекультивацией. Закрытие свалок должно произойти не позднее, чем в конце второго квартала 2018 года», — сказала Яна Куприкова.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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