- -1 ... -3 C°
- -2 ... -4 C°
- 57.5375р. + 0.2525
- 70.9207р. + 0.3169
-
30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
Борис Дубровский поручил закрыть свалки в Челябинске и Магнитогорске до 1 июля 2018 года
03.04.2018 г. 13:04
Губернатор поставил перед властями двух городов задачу ликвидировать полигоны в ближайшие три месяца.
Глава региона напомнил, что закрытие свалки в Челябинске важно для улучшения экологической ситуации и отвечает духу требований по подготовке города к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. «Также необходимо закрыть городскую свалку Магнитогорска, так как она исчерпала свои резервы», — добавил Борис Дубровский.
По словам исполняющего обязанности министра экологии Челябинской области Яны Куприковой, на рекультивацию свалок в Челябинске и Магнитогорске получено положительное заключение госэкспертизы на изыскательские работы. Следующий этап — проектирование и выполнение работ.
«Будет выбран подрядчик-проектировщик и затем непосредственно организация, которая займется рекультивацией. Закрытие свалок должно произойти не позднее, чем в конце второго квартала 2018 года», — сказала Яна Куприкова.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта gubernator74.ru
- 22.03.2018 г. Челябинская мэрия отказалась согласовывать митинг против мусорного полигона в Полетаево
- 20.03.2018 г. В Челябинске пройдет пикет против мусорного полигона в Полетаево
- 12.03.2018 г. В Челябинской области построят новые объекты по обращению с мусором, а старые рекультивируют
- 06.03.2018 г. В Челябинске выбрали компанию, которая будет отвечать за мусор
- 15.02.2018 г. Жители поселка Полетаево подали в суд на минэкологии из-за проекта мусорного полигона