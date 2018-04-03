В Челябинской области пенсионерка-должница хотела заколдовать судебного пристава

Фото с сайта r74.fssprus.ru

В Коркино женщина, которой из-за долгов урезали пенсию, пообещала наколдовать увольнение судебному приставу.

У владелицы автомобиля накопилось несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения. В декабре 2017 года деньги списали с банковского счета должницы. После этого она пришла к приставам и сообщила, что машиной пользуются родственники, поэтому нарушения оплачивать не будет. Пенсионерке посоветовали переписать автомобиль на фактического пользователя, однако она проигнорировала рекомендации приставов. К марту 2018-го на имя пожилой женщины пришло еще 20 штрафов на общую сумму 16 тыс. рублей. В пенсионный фонд было направлено постановление о взыскании 50% пенсии.

После этого женщина вместе с подругами пришла в отдел судебных приставов. Она пообещала заколдовать одного из сотрудников так, что тот изменит постановление и ограничится лишь двумя тысячами рублей. После этого пенсионерка пообещала исполнителю наколдовать так, что «он тут вообще работать не будет», сообщили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

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Фото с сайта r74.fssprus.ru

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