- -1 ... -3 C°
- -2 ... -4 C°
- 57.5375р. + 0.2525
- 70.9207р. + 0.3169
-
30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
В Челябинской области пенсионерка-должница хотела заколдовать судебного пристава
03.04.2018 г. 12:55
В Коркино женщина, которой из-за долгов урезали пенсию, пообещала наколдовать увольнение судебному приставу.
У владелицы автомобиля накопилось несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения. В декабре 2017 года деньги списали с банковского счета должницы. После этого она пришла к приставам и сообщила, что машиной пользуются родственники, поэтому нарушения оплачивать не будет. Пенсионерке посоветовали переписать автомобиль на фактического пользователя, однако она проигнорировала рекомендации приставов. К марту 2018-го на имя пожилой женщины пришло еще 20 штрафов на общую сумму 16 тыс. рублей. В пенсионный фонд было направлено постановление о взыскании 50% пенсии.
После этого женщина вместе с подругами пришла в отдел судебных приставов. Она пообещала заколдовать одного из сотрудников так, что тот изменит постановление и ограничится лишь двумя тысячами рублей. После этого пенсионерка пообещала исполнителю наколдовать так, что «он тут вообще работать не будет», сообщили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта r74.fssprus.ru
- 29.03.2018 г. В Челябинске приставы опечатали ТРК «Хоум»
- 14.03.2018 г. В Челябинске должник приехал к приставам на объявленном в розыск Dodge
- 12.03.2018 г. В Челябинской области подсудимый спрятался от приставов в шкафу
- 28.02.2018 г. Челябинка с сыном спряталась от судебных приставов в Infiniti
- 21.02.2018 г. В Челябинске приставы за долги по кредиту изъяли маршрутку