При строительстве искусственного острова к саммиту ШОС русло реки Миасс сузят до 80 метров

Источник: congress-74.ru

Специалисты одобрили сужение русла реки Миасс до 80 метров для строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС.

В Челябинске на общественном обсуждении одобрили проект создания искусственного острова на берегу Миасса. Для строительства конгресс-холла в акватории пруда ЧГРЭС планируют отсыпать 1 га территории в виде полумесяца.

«Конструкция искусственного земельного участка выполнена из скального грунта, выполняется методом выдавливания и выборки ила», — цитирует «Ъ-Южный Урал» директора хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталия Передерия.

По периметру участка планируют построить гранитную набережную, прогулочную и велосипедную зоны, а также создать Сквер искусств. В ходе работы по отсыпке искусственного острова русло Миасса сузят до 80 метров. Сейчас его максимальная ширина в районе центра города составляет около 300 метров. Кроме того, специалисты проложат инженерные коммуникации и очистят участок реки от ила.

Разрешение на строительство хозпартнерство «Конгресс-холл» планирует получить летом. К тому времени у проекта должен появиться инвестор, считает руководство организации.

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Источник: congress-74.ru

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