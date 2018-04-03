Прокуратура в Челябинске добилась блокировки сайта с запрещенной книгой Бенито Муссолини

Фото с сайта 74.мвд.рф

По иску прокуратуры Центральный районный суд Челябинска признал запрещенной информацию, размещенную в интернете.

В ходе мониторинга сети специалисты надзорного органа выявили сайт, на котором размещена книга Бенито Муссолини «Доктрина Фашизма», внесенная в федеральный список экстремистских материалов на основании решения Миякинского районного суда Башкортостана.

Установлено, что вход на ресурс свободный, не требует предварительной регистрации и пароля. При этом любой пользователь может прочитать запрещенную книгу — ограничений для ознакомления с материалами на сайте нет.



Прокурор Центрального района Челябинска обратился в суд с требованием признать информацию, размещенную на сайте, запрещенной. Суд требование удовлетворил. Исполнить решение, то есть заблокировать ресурс, теперь должен Роскомнадзор.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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