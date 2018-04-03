- -1 ... -3 C°
- -2 ... -4 C°
- 57.5375р. + 0.2525
- 70.9207р. + 0.3169
-
30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
Прокуратура в Челябинске добилась блокировки сайта с запрещенной книгой Бенито Муссолини
03.04.2018 г. 11:30
По иску прокуратуры Центральный районный суд Челябинска признал запрещенной информацию, размещенную в интернете.
В ходе мониторинга сети специалисты надзорного органа выявили сайт, на котором размещена книга Бенито Муссолини «Доктрина Фашизма», внесенная в федеральный список экстремистских материалов на основании решения Миякинского районного суда Башкортостана.
Установлено, что вход на ресурс свободный, не требует предварительной регистрации и пароля. При этом любой пользователь может прочитать запрещенную книгу — ограничений для ознакомления с материалами на сайте нет.
Прокурор Центрального района Челябинска обратился в суд с требованием признать информацию, размещенную на сайте, запрещенной. Суд требование удовлетворил. Исполнить решение, то есть заблокировать ресурс, теперь должен Роскомнадзор.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта 74.мвд.рф
- 24.01.2018 г. Дело инспектора ГИБДД, обвиняемого в сбыте наркотиков, направлено в суд
- 04.12.2017 г. Саткинскому комбинату «Магнезит» грозит иск о банкротстве
- 23.11.2017 г. Приемный отец купил себе квартиру и машину на деньги 12-летнего сына
- 23.11.2017 г. В Еманжелинске осудили бывшую сотрудницу полиции, которая брала взятки планшетами
- 15.11.2017 г. Эксперт: «Если президиум Арбитражного суда вынесет решение в пользу Роснефти, то это просто укрепит негативный имидж российского инвестиционного климата»