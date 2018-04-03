«Трактор» сегодня проведет третью игру с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции КХЛ

Фото с сайта hctraktor.org

Домашний матч челябинского «Трактора» против «Ак Барса» начнется в 19:00.

Счет в серии сейчас 0:2 в пользу «Ак Барса». Челябинский клуб уступил казанскому в двух матчах на выезде со счетом 1:2 и 3:4. По правилам КХЛ, победителем в серии станет команда, которая одержит четыре победы.



«Трактор» вышел в финал Восточной конференции КХЛ впервые за пять лет. До этого в 2013 году он также играл на данном этапе с «Ак Барсом».

Сегодняшний матч будет проходить в ледовой арене «Трактор». Начнется он в 19:00. Следующая игра будет также домашней и состоится 5 апреля.

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Фото с сайта hctraktor.org

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