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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
Разбор полетов
«Трактор» сегодня проведет третью игру с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции КХЛ
03.04.2018 г. 11:19
Фото с сайта hctraktor.org
Домашний матч челябинского «Трактора» против «Ак Барса» начнется в 19:00.
Счет в серии сейчас 0:2 в пользу «Ак Барса». Челябинский клуб уступил казанскому в двух матчах на выезде со счетом 1:2 и 3:4. По правилам КХЛ, победителем в серии станет команда, которая одержит четыре победы.
«Трактор» вышел в финал Восточной конференции КХЛ впервые за пять лет. До этого в 2013 году он также играл на данном этапе с «Ак Барсом».
Сегодняшний матч будет проходить в ледовой арене «Трактор». Начнется он в 19:00. Следующая игра будет также домашней и состоится 5 апреля.
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Фото с сайта hctraktor.org
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