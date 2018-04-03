Многодетная мать в Челябинской области топит печь остатками своего сгоревшего дома, чтобы обогреть детей

Фото с сайта www.ombudsman74.ru

Жительница Троицка после пожара вынуждена снимать жилье, в котором нет воды, электричества, а согреться можно только от русской печи.

Женщина, которая одна воспитывает троих детей, обратилась к уполномоченному по правам человека в регионе за помощью.



В августе 2016 года пожар уничтожил дом семьи, купленный на средства материнского капитала. Было установлено, что причиной стал поджог. Преступника пока не нашли. После случившегося семья сняла маленький дом. Его отапливают остатками сгоревшего жилья.

«Я не прошу новую квартиру, я прошу только оказать помощь в ремонте жилого дома, который поврежден не по моей вине», — написала женщина в обращении к омбудсмену.

Фото с сайта www.ombudsman74.ru

Во время выезда в Троицк уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова выяснила, что семья действительно находится за порогом бедности. Дети не ходят в школу из-за отсутствия одежды и школьных принадлежностей. Из мебели — только диван, кровать и кухонный стол. Нет даже стульев. Окна частично побиты, двери плохо закрываются. В доме холодно. Омбудсмен обратилась к главе Троицка и министру социальных отношений с просьбой взять ситуацию на контроль.

«Необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении жилья из маневренного фонда. Совершенно очевидно, что самостоятельно справиться с возникшей трудной жизненной ситуацией одинокая мама не сможет. Надо поддерживать и помогать», — заявила Маргарита Павлова.

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