Перекупщики продают билеты на матчи «Трактора» в полуфинале Кубка Гагарина за 2 тыс. рублей

Фото с сайта hctraktor.org

В интернете появилось около 20 объявлений о перепродаже билетов на игры «Трактора» против «Ак Барса».

Объявления размещены на сайте Avito. Так, один из продавцов предлагает приобрести восемь билетов на боковую трибуну на матч, который пройдет во вторник, 3 апреля. Стоимость одного составляет 2 тыс. рублей. По данным официального сайта ХК «Трактор», билеты на этот сектор продавались по 850 рублей.

Другие перекупщики предлагают приобрести «проходки» на матчи «Трактора» против «Ак Барса» по цене от 1 до 1,5 тыс. рублей. Свои действия продавцы объясняют словами «сам не могу пойти». «Друзья, у меня есть лишние билеты на матч на 3 апреля на лучший сектор D4, видно весь лед. Друзья не смогут пойти, кому не досталось, могу продать», — пишет интернет-пользователь в группе «ХК Трактор» в соцсети «ВКонтакте». Один из комментаторов спрашивает у продавца, есть ли билеты на матч, который пройдет 5 апреля, на что тот отвечает: «Не знаю, мне не поступили еще».

«Проходки» на полуфинальные игры «Трактора» с «Ак Барсом» начали продавать 29 марта. До 31 марта их могли купить только владельцы абонементов. В настоящее время в кассе билетов нет.

Скриншоты с сайта avito.ru

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Фото с сайта hctraktor.org

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