Дорожники подготовили 40 тонн щебня на случай потопа на трассе М5

Фото с сайта omskinform.ru

В Челябинской области стартовали сезонные работы по защите участка трассы М5 от подтопления.

Дорожники закончили очистку обочин и откосов магистрали от снега и льда. На участе от Челябинска до Сатки специалисты ведут круглосуточный мониторинг. Они следят за повышением уровня воды. Особое внимание дорожники уделяют повороту на поселок Бишкиль и мосту через реку Атлян, потому что оба участка находятся в низине.

Кроме того, на случай паводка специалисты управления дорог «Южный Урал» подготовили 40 тонн щебня.

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