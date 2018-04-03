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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
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Дорожники подготовили 40 тонн щебня на случай потопа на трассе М5
03.04.2018 г. 09:54
Фото с сайта omskinform.ru
В Челябинской области стартовали сезонные работы по защите участка трассы М5 от подтопления.
Дорожники закончили очистку обочин и откосов магистрали от снега и льда. На участе от Челябинска до Сатки специалисты ведут круглосуточный мониторинг. Они следят за повышением уровня воды. Особое внимание дорожники уделяют повороту на поселок Бишкиль и мосту через реку Атлян, потому что оба участка находятся в низине.
Кроме того, на случай паводка специалисты управления дорог «Южный Урал» подготовили 40 тонн щебня.
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