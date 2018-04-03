Синие прерывистые линии на дороге и «вафельница» на перекрестке. Несколько видов новой разметки появятся в России с 1 июня

Фото с сайта vestivrn.ru

О том, зачем придумали новые обозначения, и где они могут появиться в Челябинске, рассказал заместитель начальника городского управления ГИБДД Алексей Горшков.

Желтой краской разметку будут наносить на участках, где запрещен обгон. Также желтой будет сетка на перекрестках, так называемая «вафельница». По словам Алексея Горшкова, такая разметка призвана помочь водителям лучше ориентироваться при подъезде к перекресткам. Таким образом, снизится риск появления заторов по вине автомобилистов, которые оказываются на пересечении дорог при смене сигнала светофора и не могут продвинуться вперед, потому что там стоят другие машины.

«У нас часто это случается на проспекте Ленина. Допустим, перекресток Ленина и улицы Красной. У нас зачастую возникают там заторовые ситуации именно из-за этого. Многие водители пытаются проскочить перекресток, но въезжают на него, несмотря на то, что там затор за перекрестком. Въезжают, происходит смена сигнала светофора, а поток стоит. И поток, который двигается в поперечном направлении, утыкается. И получается большая пробка. Лет пять-шесть назад на данном перекрестке наносили такую разметку. Это был такой пилотный проект, призванный опробовать, как камеры видеонаблюдения работают в таком режиме, как выявляют и фиксируют такие нарушения. Этот проект был одобрен Москвой, Главным управлением обеспечения безопасности дорожного движения. Это вышло в то, что мы наконец-то дождались - узаконили эту разметку», — рассказал Алексей Горшков.

Синюю разметку также будут наносить рядом с перекрестками. Она будет показывать направления движения по полосам и окажется полезной для водителей, которые не заметили знаков, расположенных на более удаленном от перекрестков расстоянии. Алексей Горшков отметил, что сегодня на дорогах тоже рисуют стрелки, которые показывают, куда поворачивать с полос и где можно ехать только прямо. Но зимой из-за снега такую разметку часто просто не видно.

«Посчитали, что синяя более заметная, к тому же она отличается от белой, которой другие участки дороги размечены. К тому же в зимнее время, когда падает снег, она будет гораздо заметнее белой разметки», — пояснил Алексей Горшков.



Синими могут также стать прерывистые линии, которые обозначают траекторию движения на перекрестках.

Фото с сайта vestivrn.ru

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