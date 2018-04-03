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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
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В Челябинске объявили режим НМУ
03.04.2018 г. 08:57
Фото с сайта pravmin74.ru
В столице Южного Урала наблюдаются неблагоприятные метеоусловия.
Режим НМУ ввели вечером в понедельник, 2 апреля. В городе наблюдается слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия. По данным челябинского гидрометцентра, высокая вероятность возникновения смога продержится до 14 часов вторника, 3 апреля. Отдельным предприятиям области рекомендуют снизить объем выбросов.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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