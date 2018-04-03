В Челябинске объявили режим НМУ

Фото с сайта pravmin74.ru

В столице Южного Урала наблюдаются неблагоприятные метеоусловия.

Режим НМУ ввели вечером в понедельник, 2 апреля. В городе наблюдается слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия. По данным челябинского гидрометцентра, высокая вероятность возникновения смога продержится до 14 часов вторника, 3 апреля. Отдельным предприятиям области рекомендуют снизить объем выбросов.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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