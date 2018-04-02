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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
Разбор полетов
Южноуральцы увидят первый весенний звездный дождь
02.04.2018 г. 16:46
Фото с сайта mirkosmosa.ru
Жители Южного Урала смогут увидеть в небе поток Лириды.
Метеоритный дождь можно будет наблюдать с 16 по 25 апреля. Пик потока Лириды придется на 18 апреля. Астрономы советуют покинуть город и отправиться в сельскую местность, чтобы лучше разглядеть в небе звездный дождь. При безоблачной погоде метеоры можно будет увидеть без специального оборудования. Лучшее время для наблюдения — ближе к пяти утра.
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Фото с сайта mirkosmosa.ru
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