Южноуральцы увидят первый весенний звездный дождь

Фото с сайта mirkosmosa.ru

Жители Южного Урала смогут увидеть в небе поток Лириды.

Метеоритный дождь можно будет наблюдать с 16 по 25 апреля. Пик потока Лириды придется на 18 апреля. Астрономы советуют покинуть город и отправиться в сельскую местность, чтобы лучше разглядеть в небе звездный дождь. При безоблачной погоде метеоры можно будет увидеть без специального оборудования. Лучшее время для наблюдения — ближе к пяти утра.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта mirkosmosa.ru

Все новости за 02.04.2018 г.»