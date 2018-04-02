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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
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В Челябинской области нашли инвестора для достройки восьми проблемных домов
02.04.2018 г. 16:39
Фото с сайта gtrk-saratov.ru
Новый инвестор возьмется за достройку восьми проблемных домов в Копейске.
Работы на некоторых объектах планируют начать в апреле. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Шаль. Сейчас идет процесс согласования и утверждения план-графика строительства домов. Речь идет о проблемных объектах застройщиков «Фирма Челябстройподрядчик», «УралСтрой», «Инман», «РегионПроект», «Проект Парковый – 1» и «Стройинвест».
Кроме того, по словам Сергея Шаля, в настоящее время готовится к публикации обновленная дорожная карта. В нее включат 35 проблемных объектов южноуральских застройщиков.
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Фото с сайта gtrk-saratov.ru
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