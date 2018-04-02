В Челябинской области нашли инвестора для достройки восьми проблемных домов

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

Новый инвестор возьмется за достройку восьми проблемных домов в Копейске.

Работы на некоторых объектах планируют начать в апреле. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Шаль. Сейчас идет процесс согласования и утверждения план-графика строительства домов. Речь идет о проблемных объектах застройщиков «Фирма Челябстройподрядчик», «УралСтрой», «Инман», «РегионПроект», «Проект Парковый – 1» и «Стройинвест».

Кроме того, по словам Сергея Шаля, в настоящее время готовится к публикации обновленная дорожная карта. В нее включат 35 проблемных объектов южноуральских застройщиков.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram



Фото с сайта gtrk-saratov.ru







Все новости за 02.04.2018 г.»