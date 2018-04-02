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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
В центре Челябинска закрылся штаб Алексея Навального
02.04.2018 г. 16:36
В Челябинске в субботу, 31 марта, прекратил работу штаб оппозиционера Алексея Навального на улице Тимирязева.
Причиной закрытия регионального штаба стало завершение президентской кампании, пишет Znak.com. Челябинские сторонники Алексея Навального заявили о переезде на новое место и смене формата работы. Волонтеры штаба ищут более компактное помещение. Новый офис планируют открыть в мае. Количество сотрудников сократят до двух-трех человек. Сторонники оппозиционера положительно оценивают проделанную за время действия штаба работу.
«Мы провели три масштабных митинга, раздавали листовки, проводили агитацию — сначала за нашего кандидата, затем за забастовку избирателей», — отметил один из волонтеров штаба Алексей Лысиков.
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Фото с сайта fedpress.ru
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