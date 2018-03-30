Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта 42.mchs.gov.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 24 по 30 марта 2018 года.



1. «Кемерово, мы с тобой». Челябинцы провели акции в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

64 человека, в том числе 41 ребенок, погибли при пожаре в кемеровском торговом комплексе «Зимняя вишня». Возгорание началось 25 марта около 16:00 по местному времени на четвертом этаже здания. Утром в понедельник в здании еще оставались очаги тления. Обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами, а также крыша. Как сообщили в МЧС, в комплексе не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было.

Фото с сайта www.mchs.gov.ru

Фото с сайта 42.mchs.gov.ru

28 марта в России было объявлено днем траура. В память о погибших челябинцы несли цветы и игрушки к памятнику «Орленок» на Алом поле. 28 марта на Кировке состоялось траурное шествие. Горожане в тишине прошли от кинотеатра «Знамя» до памятника учителю и ребенку, где возложили цветы и мягкие игрушки. Затем челябинцы выпустили в небо белые шары. Участие в шествии приняли сотни жителей города. Аналогичные акции проходили по всей стране. А днем ранее, 27 марта, в Кемерове прошел многочасовой митинг. Участники требовали отправить в отставку главу региона Амана Тулеева.

Фото с сайта www.kemerovo.ru

Здание торгового центра принадлежало ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», сообщили в Следственном комитете России. Гендиректор предприятия Юлия Богданова задержана. «В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности», — говорится на сайте СКР.

Фото с сайта 42.mchs.gov.ru

Предъявлены обвинения и арестованы еще пятеро фигурантов: управляющая торговым центром Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев; руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в «Зимней вишне» Игорь Полозиненко; сотрудник компании «Системный интегратор», непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания ТРК без разрешения на строительство. Следствие также проверит ее действия на предмет коррупционной составляющей.

Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, в Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга.

Фото с сайта 42.mchs.gov.ru

После трагедии по всей стране начались проверки ТРК на пожарную безопасность. По поручению Генпрокуратуры они проходят во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Вместе с прокурорами там работают сотрудники МЧС. Особое внимание они уделяют системам сигнализации и пожаротушения. После ТРК начнутся проверки спортивных комплексов и театров.

При этом известно, что пожарную безопасность челябинских ТРК не проверяли три года. С 2016-го все такие объекты в Челябинске и области находятся на надзорных каникулах.

2. Четыре человека погибли в ДТП на Героев Танкограда

Четыре человека стали жертвами ДТП, которое произошло в Тракторозаводском районе. Авария случилась в 22:15 в субботу, 24 марта. При повороте налево Renault Megane столкнулся в движущимся во встречном направлении Mercedes-Benz.

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

Видео: URA.RU / vk.com

В результате аварии от полученных травм скончались на месте оба водителя и двое пассажиров французского автомобиля. Пассажира второй иномарки госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

3. Экс-глава минсоца Челябинской области получил условный срок за растрату 38 млн бюджетных рублей

Суд вынес приговор бывшему министру соцотношений региона Олегу Бехтереву. Экс-чиновника признали виновным в растрате, а директору коммерческой фирмы, которая помогала Олегу Бехтереву, вменили пособничество в растрате.

Установлено, что в период с декабря 2013 года по февраль 2014 года Бехтерев при пособничестве женщины-предпринимателя допустил растрату бюджетных средств в сумме более 38 млн рублей при заключении государственных контрактов по завышенной стоимости.

Олег Бехтерев получил шесть лет лишения свободы условно, соучастница преступления — пять лет также условно. Суд назначил им и штрафы. Бывшему чиновнику — 900 тыс. рублей, предпринимателю — 800 тыс. рублей, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

4. Два участка трассы М5 на Южном Урале расширят до четырех полос

Трассу М5 расширят до четырех полос на участках от границы с Башкирией до Аши и в районе Сатки. Об этом в интервью «Губернии» рассказал начальник управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Александр Лебедев. По его словам, трассу М5 от границы области с Башкирией до Аши и в районе Сатки планируют расширить до четырех полос. Кроме того, на этих участках хотят построить новые мосты, путепроводы, эстакады и развязки.

«Тогда появятся и комфорт, и безопасность. Естественно, это потребует колоссальных вложений и усилий. Но мы не собираемся сидеть и ждать, когда за нас кто-то это сделает», — заявил Александр Лебедев.

Фото с сайта rosavtodor.ru

Разработку проектов планируют закончить в 2018-2019 годах. В эксплуатацию новые участки введут не раньше 2025-го.

5. «Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Спустя пять лет Трактор вновь вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ. Во вторник, 27 марта, челябинская команда обыграла «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в решающем седьмом матче. Таким образом, «Трактор» выиграл серию 4:3 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Ак Барсом».

Первая игра с казанским клубом состоится в столице Татарстана в пятницу, 30 марта. Там же пройдет второй матч - 1 апреля. Затем серия переместится в Челябинск — игры здесь состоятся 3 и 5 апреля. В случае необходимости также матчи пройдут 7, 9 и 11 апреля.

Фото с сайта hcsalavat.ru

Последний раз челябинский клуб доходил до полуфинала Кубка Гагарина в 2013 году. Выйдя в финал конференции, «Трактор» гарантировал себе бронзовые медали.

Из-за выхода «Трактора» в полуфинал Кубка Гагарина чемпионат мира по танцам перенесли в ДС «Юность». Он будет проходить с 6 по 8 апреля.

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