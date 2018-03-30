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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
Челябинские храмы начнут совершать богослужения в честь Вербного воскресенья вечером 31 марта
30.03.2018 г. 17:39
В воскресенье божественные литургии начнутся в семь часов утра. После окончания вечерних и утренних служб посетители храмов смогут освятить вербы, сообщил настоятель Свято-Троицкого храма, секретарь челябинской епархии РПЦ Игорь Шестаков.
«Во всех храмах будут совершаться в субботу вечером всеночники, богослужения. Во время богослужений будут освящаться вербы. Утром в воскресенье будут совершаться божественные литургии, по окончании которых также будут освящаться вербы. В Челябинске богослужения вечером начнутся с 17 часов, ранняя божественная литургия — в семь часов утра, в тех храмах, где они совершаются, где есть достаточное количество священников, а поздняя литургия всегда совершается обычно в 8:30», — рассказал Игорь Шестаков.
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Фото с сайта mitropolia74.ru