Челябинские храмы начнут совершать богослужения в честь Вербного воскресенья вечером 31 марта

Фото с сайта mitropolia74.ru

В воскресенье божественные литургии начнутся в семь часов утра. После окончания вечерних и утренних служб посетители храмов смогут освятить вербы, сообщил настоятель Свято-Троицкого храма, секретарь челябинской епархии РПЦ Игорь Шестаков.

«Во всех храмах будут совершаться в субботу вечером всеночники, богослужения. Во время богослужений будут освящаться вербы. Утром в воскресенье будут совершаться божественные литургии, по окончании которых также будут освящаться вербы. В Челябинске богослужения вечером начнутся с 17 часов, ранняя божественная литургия — в семь часов утра, в тех храмах, где они совершаются, где есть достаточное количество священников, а поздняя литургия всегда совершается обычно в 8:30», — рассказал Игорь Шестаков.

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Фото с сайта mitropolia74.ru

Все новости за 30.03.2018 г.»