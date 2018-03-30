Челябинский суд отпустил домой арестованного ранее главного инженера МУП «ЧКТС»

Фото с сайта 74.мвд.рф

Обвиняемого в получении взятки сотрудника освободили из-под стражи до 22 мая.

Адвокат обжаловал постановление Центрального районного суда о заключении подзащитного под стражу. Сегодня Юрия Карпусенко отпустили под домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 22 мая. Причину принятия нового решения в суде пока не объяснили.

По данным следствия, в 2017 году главный инженер МУП «ЧКТС» получил взятку в размере более 460 тыс. рублей от предпринимателей за обеспечение приема работ по контрактам. Дома у подозреваемого нашли более 30 млн в рублях и валюте. Сам Карпусенко объяснил, что это доход, полученный им от сдачи в аренду объектов недвижимости.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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