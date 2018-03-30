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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
В Челябинской области начали работать новые камеры фиксации нарушений
30.03.2018 г. 17:33
28 стационарных и девять передвижных новых постов работают на дорогах Южного Урала. Камеры установила компания «Аэль РТС-Инжиниринг».
Сейчас идет накопление информации о нарушениях, а через неделю начнется передача данных в ГИБДД. Несмотря на то, что компания «Аэль РТС-Инжиниринг» запустила работу камер позже определенного контрактом срока, дороги региона не остались без автоматического «присмотра».
С начала года на основе информации, полученной с камер областного центра обработки вызовов, вынесено более 40 тыс. постановлений о нарушении правил дорожного движения. Водителям выписали штрафов на 26 млн рублей. Большую часть автомобилисты уже оплатили, сообщает Znak.com.
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Фото с сайта golos-buryatyi.ru
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