В Челябинской области начали работать новые камеры фиксации нарушений

Фото с сайта golos-buryatyi.ru

28 стационарных и девять передвижных новых постов работают на дорогах Южного Урала. Камеры установила компания «Аэль РТС-Инжиниринг».

Сейчас идет накопление информации о нарушениях, а через неделю начнется передача данных в ГИБДД. Несмотря на то, что компания «Аэль РТС-Инжиниринг» запустила работу камер позже определенного контрактом срока, дороги региона не остались без автоматического «присмотра».

С начала года на основе информации, полученной с камер областного центра обработки вызовов, вынесено более 40 тыс. постановлений о нарушении правил дорожного движения. Водителям выписали штрафов на 26 млн рублей. Большую часть автомобилисты уже оплатили, сообщает Znak.com.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта golos-buryatyi.ru

Все новости за 30.03.2018 г.»