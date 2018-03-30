За отсутствие светоотражающих жилетов водителей штрафовать не будут, но и на страховку в случае ДТП они тоже могут не рассчитывать

Фото с сайта yalutorovsk.online

Заместитель начальника управления ГИБДД по Челябинску Алексей Горшков рассказал об изменениях в ПДД, которые вступили в силу с 18 марта.

Теперь автомобилисты обязаны иметь при себе одежду со светоотражающими элементами и надевать ее в темное время суток вне населенных пунктов, когда выходят из машины. Алексей Горшков отметил, что это не обязательно должен быть жилет. Можно возить с собой куртку или накидку — главное, чтобы на них были элементы, которые отражают свет фар и таким образом делают человека видимым в темноте.

Штрафов за отсутствие такой одежды не предусмотрено, но в случае ДТП страховая компания может просто отказаться возмещать ущерб. Алексей Горшков пояснил, что когда человек выходит из машины, он становится пешеходом. А в отношении пешеходов уже давно действует правило — передвигаться вдоль трасс и переходить их ночью только со светоотражателями.

«Дело в том, что если это был наезд, к примеру, на пешехода вне населенного пункта, и пешеход не был в светоотражающих жилетке, куртке или другой одежде со светоотражающими элементами, то здесь какие могут быть выплаты? Здесь будут и судебные тяжбы со страховой компанией. Это будет уже одним из оснований для невыплаты страховки. Если взять банальную ситуацию с вынужденной остановкой из-за поломки машины, и сотрудник госавтоинспекции заметит такого водителя который вышел из машины без жилета, то к нему санкция может быть применена как к нарушителю-пешеходу», — отметил Алексей Горшков.

Если водитель не попал в ДТП, а его просто остановил инспектор ГИБДД, отсутствие жилета может стать поводом для осмотра всего автомобиля, добавил Алексей Горшков.

«Привлекать к ответственности он его не будет. Но инспектор все равно расценит это как признак состава административного правонарушения. В данном случае есть повод проверить транспортное средство на техническое состояние, проверить салон автомобиля», — сообщил Алексей Горшков.

Фото с сайта yalutorovsk.online

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