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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
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Тепло в Челябинск придет к концу апреля
30.03.2018 г. 13:24
Фото с сайта gorodkirov.ru
Только в третьей декаде, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в дневное время будет подниматься до +10 и выше.
До середины апреля ожидается в основном до 5-7 градусов выше нуля днем, ночью местами минусовая температура, кратковременные дожди. К 20 апреля синоптики прогнозируют потепление до +10-12 градусов, погода будет солнечной.
За последние пять лет самый холодный апрель в столице Южного Урала был в 2017 году, столбики термометров опускались по ночам до минус 12 градусов. Теплее всего в этом месяце было в 2016 году. Тогда в середине апреля воздух прогревался до +22.
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Фото с сайта gorodkirov.ru
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