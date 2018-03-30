Тепло в Челябинск придет к концу апреля

Фото с сайта gorodkirov.ru

Только в третьей декаде, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в дневное время будет подниматься до +10 и выше.

До середины апреля ожидается в основном до 5-7 градусов выше нуля днем, ночью местами минусовая температура, кратковременные дожди. К 20 апреля синоптики прогнозируют потепление до +10-12 градусов, погода будет солнечной.

За последние пять лет самый холодный апрель в столице Южного Урала был в 2017 году, столбики термометров опускались по ночам до минус 12 градусов. Теплее всего в этом месяце было в 2016 году. Тогда в середине апреля воздух прогревался до +22.

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Фото с сайта gorodkirov.ru

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