Челябинске одна из самых низких цен на вербу

Фото с сайта mediakuzbass.ru

Перед Вербным воскресеньем аналитики изучили, сколько стоят ветки в интернете

Средняя стоимость пучка в Челябинске – 25 рублей. Для сравнения, по стране цены доходят до 50 рублей, а в Москве – до 60. Оптом вербу можно купить за 200 рублей в Челябинске, за 300 – в некоторых других городах и за 470 – в столице. Самая дорогая верба в розницу продается в Хабаровске, а самая дешевая – в Волгограде и Липецке: 140 рублей и 15 рублей за пучок соответственно.

Сервис бесплатных объявлений «Юла» отмечает спрос на декоративные венки из вербы, а также предметы рукоделия из бисера, вышивку с изображением вербных веток.

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Фото с сайта mediakuzbass.ru

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