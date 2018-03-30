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30.03.2018 г. | 08:56Гости эфира: Довженко Дмитрий
Разбор полетов
Челябинске одна из самых низких цен на вербу
30.03.2018 г. 13:14
Фото с сайта mediakuzbass.ru
Перед Вербным воскресеньем аналитики изучили, сколько стоят ветки в интернете
Средняя стоимость пучка в Челябинске – 25 рублей. Для сравнения, по стране цены доходят до 50 рублей, а в Москве – до 60. Оптом вербу можно купить за 200 рублей в Челябинске, за 300 – в некоторых других городах и за 470 – в столице. Самая дорогая верба в розницу продается в Хабаровске, а самая дешевая – в Волгограде и Липецке: 140 рублей и 15 рублей за пучок соответственно.
Сервис бесплатных объявлений «Юла» отмечает спрос на декоративные венки из вербы, а также предметы рукоделия из бисера, вышивку с изображением вербных веток.
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Фото с сайта mediakuzbass.ru
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