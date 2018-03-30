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30.03.2018 г. | 08:56Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитииГости эфира: Довженко Дмитрий
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Квартиры с мебелью челябинцы продают на 10% дороже, чем пустые
30.03.2018 г. 12:37
Фото с сайта minstroy74.ru
Аналитики сравнили цены на обычные и меблированные жилые помещения, выставленные на продажу в Челябинске.
По данным N1.RU, средняя цена квартиры с мебелью в столице Южного Урала составляет 2,33 млн рублей. Это на 9,4% больше, чем стоимость обычной квартиры. Среди меблированных объектов самую большую долю составляют двухкомнатные — 40%.
Наиболее дешевое жилье с мебелью продается в районе больницы ЧКПЗ. Однокомнатная квартира площадью 14 квадратных метров стоит 600 тыс. рублей. Самая дорогая меблированная квартира продается в ЖК «Западный луч» за 18 млн рублей.
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Фото с сайта minstroy74.ru
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