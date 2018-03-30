Квартиры с мебелью челябинцы продают на 10% дороже, чем пустые

Фото с сайта minstroy74.ru

Аналитики сравнили цены на обычные и меблированные жилые помещения, выставленные на продажу в Челябинске.

По данным N1.RU, средняя цена квартиры с мебелью в столице Южного Урала составляет 2,33 млн рублей. Это на 9,4% больше, чем стоимость обычной квартиры. Среди меблированных объектов самую большую долю составляют двухкомнатные — 40%.

Наиболее дешевое жилье с мебелью продается в районе больницы ЧКПЗ. Однокомнатная квартира площадью 14 квадратных метров стоит 600 тыс. рублей. Самая дорогая меблированная квартира продается в ЖК «Западный луч» за 18 млн рублей.

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Фото с сайта minstroy74.ru

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