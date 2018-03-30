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30.03.2018 г. | 08:56Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитииГости эфира: Довженко Дмитрий
Уровень воды в озере Смолино начнут снижать в конце апреля
30.03.2018 г. 12:35
Насосную станцию «Сухомесово» через месяц запустят в тестовом режиме.
Трубопровод, проложенный в Ленинском районе 20 лет назад, был практически разрушен. Из-за этого ежегодно десятки жилых домов остаются затопленными. Эксперты решили, что понижение уровня воды в озере Смолино поможет решить проблему.
Проект финансируется из городского и областного бюджетов. Специалисты меняют более трех километров подземного и полтора километра наземного трубопровода, монтируют вакуумные и дренажные системы насосов. На оборудование ушло 3 млн рублей.
После запуска насоса в тестовом режиме — через месяц — начнутся ихтиологические исследования и установка рыбозащитного устройства.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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