Уровень воды в озере Смолино начнут снижать в конце апреля

Фото с сайта cheladmin.ru

Насосную станцию «Сухомесово» через месяц запустят в тестовом режиме.

Трубопровод, проложенный в Ленинском районе 20 лет назад, был практически разрушен. Из-за этого ежегодно десятки жилых домов остаются затопленными. Эксперты решили, что понижение уровня воды в озере Смолино поможет решить проблему.

Проект финансируется из городского и областного бюджетов. Специалисты меняют более трех километров подземного и полтора километра наземного трубопровода, монтируют вакуумные и дренажные системы насосов. На оборудование ушло 3 млн рублей.

После запуска насоса в тестовом режиме — через месяц — начнутся ихтиологические исследования и установка рыбозащитного устройства.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 30.03.2018 г.»