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30.03.2018 г. | 08:56Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитииГости эфира: Довженко Дмитрий
Челябинские больницы могут остаться без электричества из-за долгов
30.03.2018 г. 12:28
Несколько больниц Челябинска получили уведомления о введении ограничения режима потребления электроэнергии.
Долги медицинских учреждений перед «Челябэнергосбытом» превышают 32 млн рублей. «Тему долгов больниц мы пытались урегулировать на штабе по теплоэнергоснабжению, который дважды в месяц проходит в минстрое. Минздраву было поручено ликвидировать задолженность», — заявил директор по сбытовой деятельности «Челябэнергосбыт» Андрей Святых.
В адрес областного минздрава направлялись письма с просьбой погасить долги, однако ведомство это не сделало. Один из самых крупных должников — челябинская ГКБ №6, где на этой неделе был уволен главврач. Долг учреждения превышает 4,5 млн рублей.
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Фото с сайта vot69.ru
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