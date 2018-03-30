Челябинские больницы могут остаться без электричества из-за долгов

Фото с сайта vot69.ru

Несколько больниц Челябинска получили уведомления о введении ограничения режима потребления электроэнергии.

Долги медицинских учреждений перед «Челябэнергосбытом» превышают 32 млн рублей. «Тему долгов больниц мы пытались урегулировать на штабе по теплоэнергоснабжению, который дважды в месяц проходит в минстрое. Минздраву было поручено ликвидировать задолженность», — заявил директор по сбытовой деятельности «Челябэнергосбыт» Андрей Святых.

В адрес областного минздрава направлялись письма с просьбой погасить долги, однако ведомство это не сделало. Один из самых крупных должников — челябинская ГКБ №6, где на этой неделе был уволен главврач. Долг учреждения превышает 4,5 млн рублей.

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Фото с сайта vot69.ru

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