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30.03.2018 г. | 08:56Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитииГости эфира: Довженко Дмитрий
Пресс-секретарь главы Златоуста умерла в челябинской больнице при родах
30.03.2018 г. 11:30
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти молодой женщины после кесарева сечения.
Все случилось в четверг, 29 марта. Наталья Алексюк, которая работала пресс-секретарем в администрации Златоуста, скончалась в больнице Челябинска. Ей сделали кесарево сечение, после чего молодая женщина умерла. Следователи сейчас проводят судебно-медицинское исследование для выяснения точной причины смерти. По результатам проверки они дадут и уголовно-правовую оценку действиям врачей.
Глава Златоуста Вячеслав Жилин сообщил о смерти Натальи Алексюк на своей странице в Facebook. «Сегодняшний день начался с трагичной новости. Не стало нашей коллеги, начальника отдела по взаимодействию со СМИ администрации ЗГО Натальи Алексюк. Я проработал с Натальей много лет, еще с того времени, когда был председателем собрания депутатов. Знал ее как профессионала с большой буквы, человека компетентного и ответственного, жизнерадостного и активного... Вместе с собранием депутатов, мэрией Златоуста приношу свои соболезнования родным и близким», — написал Вячеслав Жилин.
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Фото с сайта sledcom.ru
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