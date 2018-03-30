Предпринимателя будут судить за смерть ребенка после падения с горки

Фото: telegram.me/sledcom_rf

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела о смерти 11-летнего мальчика.

Индивидуальный предприниматель вела строительство ледового городка в Западном микрорайоне Сатки. Экспертиза установила, что на объекте были нарушения строительных норм, сооружение не было огорожено.

21 декабря 2017 года в больницу привезли мальчика, который упал с горки и позже скончался от полученных травм.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

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Фото: telegram.me/sledcom_rf

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