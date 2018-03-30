В Челябинской области бывшему полицейскому предъявили обвинение в убийстве предпринимателя

Фото с сайта 74.мвд.рф

Мужчина арестован, также под стражу взяли двоих его подельников.

Как сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области, 18 марта трое мужчин, один из которых — бывший сотрудник отдела полиции, привезли потерпевшего в квартиру, пытаясь завладеть его деньгами, которых у того не оказалось. Опасаясь, что предприниматель обратится в полицию, обвиняемые убили его и завладели его внедорожником. Тело спрятали, автомобиль перевезли в Копейск, номера сменили.



Обвиняемых арестовали. Следователи устанавливают их причастность к совершению других преступлений.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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