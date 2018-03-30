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30.03.2018 г. | 08:56Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитииГости эфира: Довженко Дмитрий
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В Челябинской области бывшему полицейскому предъявили обвинение в убийстве предпринимателя
30.03.2018 г. 10:39
Фото с сайта 74.мвд.рф
Мужчина арестован, также под стражу взяли двоих его подельников.
Как сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области, 18 марта трое мужчин, один из которых — бывший сотрудник отдела полиции, привезли потерпевшего в квартиру, пытаясь завладеть его деньгами, которых у того не оказалось. Опасаясь, что предприниматель обратится в полицию, обвиняемые убили его и завладели его внедорожником. Тело спрятали, автомобиль перевезли в Копейск, номера сменили.
Обвиняемых арестовали. Следователи устанавливают их причастность к совершению других преступлений.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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