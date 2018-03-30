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30.03.2018 г. | 08:56Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитииГости эфира: Довженко Дмитрий
Разбор полетов
На северо-западе Челябинска водитель ПАЗа насмерть сбил пешехода и скрылся
30.03.2018 г. 10:36
Жертвой аварии оказался пенсионер.
Авария произошла вечером в четверг, 29 марта, рядом с домом на улице Татищева, 247. 27-летний водитель ПАЗа сбил пенсионера, который шел по проезжей части навстречу движению. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Водитель скрылся. Позже сотрудники ГИБДД его задержали. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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