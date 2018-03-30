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30.03.2018 г. | 08:56Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитииГости эфира: Довженко Дмитрий
Половина южноуральцев рискуют потерять работу вследствие роботизации
30.03.2018 г. 10:32
Эксперты Президентской академии подсчитали риски для россиян при переходе на цифровую экономику.
Выяснилось, что почти половина трудоспособных россиян могут в будущем остаться без работы из-за повсеместной автоматизации. Как минимум 42 млн человек в стране потенциально могут заменить роботы.
«Фактически речь идет о формировании сектора экономики, в котором граждане не будут участвовать в современных процессах, связанных с созданием, освоением, развитием и воспроизводством новых идей, технологий и продуктов», — приводит данные исследования РБК.
Почти стопроцентно автоматизированы будут профессии водителей и продавцов. Далее говорится о бухгалтерах, экономистах, грузчиках. Южный Урал наравне с Ленинградской областью и Башкирией находится в лидерах среди регионов с высокой долей обрабатывающей промышленности, в которой уже активно применяются роботизированные комплексы. Меньше всех, по мнению исследователей, пострадают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области, но и там речь идет примерно о 45% трудящихся, которые могут оказаться за бортом экономики.
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Фото с сайта integral-russia.ru
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