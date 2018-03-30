Челябинск вошел в пятерку миллионников с самой маленькой разницей в ценах на новое и вторичное жилье

Фото с сайта minstroy74.ru

Новостройки в Челябинске оказались дешевле вторичных квартир на 7%.

Эксперты подсчитали разницу в стоимости жилья на первичном и вторичном ранке в городах-миллионниках. Аналитики портала Domofond.ru выяснили, что самый большой разрыв между ценами в Саратове, где квадратный метр в новостройке почти на 25% дешевле, чем на вторичном рынке. Во Владимире метр в новостройке стоит на 23% меньше. Третье место в рейтинге занимает Тула с разницей около 20%.

Челябинск оказался на пятом месте. Здесь метр на первичном рынке в среднем стоит около 38 тыс. рублей, на вторичном — порядка 41 тыс. рублей. Разница составляет чуть больше 7%. В Москве новостройки дешевле вторичного жилья на 3,5%, в Нижнем Новгороде — на 2,4%.

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Фото с сайта minstroy74.ru

Все новости за 30.03.2018 г.»