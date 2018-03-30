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30.03.2018 г. | 08:56Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитииГости эфира: Довженко Дмитрий
В международный розыск объявили застройщика «Яркой жизни», который скрывается в Америке
30.03.2018 г. 09:24
Застройщика «Яркой жизни» Антона Дудина, который летом 2017 года улетел в США, объявили в международный розыск.
Сейчас идут переговоры с американской стороной, чтобы найти владельца стройфирмы и экстрадировать его на родину, сообщил замруководителя регионального управления МВД Андрей Сухопаров. Антон Дудин улетел в США летом прошлого года с детьми и беременной женой. Застройщик регулярно обещает дольщикам вернуться в Россию, объясняя задержку проблемой с документами.
Антон Дудин является фигурантом уголовного дела о мошенничестве с деньгами дольщиков. Часть его имущества арестована. В настоящее время строительные работы ведутся на одном из четырех домов жилого комплекса. Его планируют сдать летом. Минстрой хочет провести процедуру банкротства компании-застройщика. Это позволит привлечь инвесторов для достройки других домов.
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Фото с сайта znak.com
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