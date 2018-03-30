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Персонально ваш
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30.03.2018 г. | 08:56Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитииГости эфира: Довженко Дмитрий
Разбор полетов
Персонально ваш. Депутат Челябинской городской думы Дмитрий Довженко
30.03.2018 г. 09:00
Фото: echochel.ru
В пятницу, 30 марта, гостем программы «Персонально ваш» на «Челябинском эхе» станет депутат Челябинской городской думы Дмитрий Довженко. Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитии.
Присоединяетесь к разговору в 18:05. Телефон прямого эфира 269-97-78. Будут трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
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