Персонально ваш. Депутат Челябинской городской думы Дмитрий Довженко

Фото: echochel.ru

В пятницу, 30 марта, гостем программы «Персонально ваш» на «Челябинском эхе» станет депутат Челябинской городской думы Дмитрий Довженко. Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитии.

Присоединяетесь к разговору в 18:05. Телефон прямого эфира 269-97-78. Будут трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

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