Надо ли политизировать трагедию в Кемерове?

Фото с сайта 42.mchs.gov.ru

В острой и болезненной реакции общества на события в Кемерове власть усмотрела попытки неких сил сколотить политический капитал на людском горе. Но стоит ли избегать политизации подобных трагедий? Или все-таки должны быть сделаны и озвучены политические выводы, чтобы было больше гарантий, что подобного не повторится? Обсудим эту тему в пятницу, 30 марта, с нашими экспертами. Присоединяйтесь к разговору в 16:35, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и «31 канале».

Гости в студии: политолог Александр Подопригора и активист молодежного движения «Весна» Дарья Сисеева.

Трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта 42.mchs.gov.ru

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