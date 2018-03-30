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30.03.2018 г. | 08:56Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитииГости эфира: Довженко Дмитрий
Разбор полетов
В одном из дворов Челябинска неизвестные прокололи шины у десятка автомобилей
30.03.2018 г. 08:45
Фото с сайта penzavzglyad.ru
Хулиганы повредили несколько автомобилей на северо-западе.
Это произошло в ночь на пятницу, 30 марта, во дворе дома на Комсомольском проспекте, 112. Утром жильцы обнаружили на парковке несколько машин со спущенными колесами. Автолюбители считают, что шины могли повредить владельцы местных шиномонтажных мастерских. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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Фото с сайта penzavzglyad.ru
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