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30.03.2018 г. | 08:56Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитииГости эфира: Довженко Дмитрий
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Жительницу Нагайбакского района осудили условно за избиение одного ребенка и смерть другого
30.03.2018 г. 08:39
Фото с сайта 74.мвд.рф
Суд вынес приговор матери, которая издевалась над малолетними дочерьми.
В октябре 2017 года женщина оставила трехмесячную дочь одну дома, температура воздуха в помещении составляла 14 градусов. Девочка умерла от переохлаждения.
Женщину также признали виновной в жестоком обращении со своей двухлетней дочерью. Мать регулярно избивала ее, не давала достаточно еды, не обучала элементарным навыкам поведения.
Суд приговорил женщину к одному году условно, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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