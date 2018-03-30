Жительницу Нагайбакского района осудили условно за избиение одного ребенка и смерть другого

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд вынес приговор матери, которая издевалась над малолетними дочерьми.

В октябре 2017 года женщина оставила трехмесячную дочь одну дома, температура воздуха в помещении составляла 14 градусов. Девочка умерла от переохлаждения.

Женщину также признали виновной в жестоком обращении со своей двухлетней дочерью. Мать регулярно избивала ее, не давала достаточно еды, не обучала элементарным навыкам поведения.

Суд приговорил женщину к одному году условно, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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