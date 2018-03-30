В Челябинской области в погребе гаража нашли тело 43-летней женщины

Фото с сайта sledcom.ru

Полиция проводит проверку по факту смерти жительницы Коркино

Тело женщины обнаружили днем в четверг, 29 марта, в частном секторе в Коркино. Оно находилось в погребе гаража, который расположен на подворье дома по улице Троицкой. Установлено, что умершей было 43 года.

На место происшествия прибыли полицейские. Они проводят проверку по факту случившегося, сообщает портал «Вести Коркино».

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Фото с сайта sledcom.ru

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