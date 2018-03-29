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30.03.2018 г. | 08:56Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитииГости эфира: Довженко Дмитрий
Борис Дубровский пообещал подготовить новый аэропорт, гостиницы и конгресс-холл для саммита ШОС к ноябрю 2019 года
29.03.2018 г. 16:26
Губернатор сообщил, что вся инфраструктура Челябинска будет готова к ноябрю 2019 года.
Такое заявление глава региона сделал в Москве на совещании, посвященном вопросам подготовки столицы Южного Урала к саммитам ШОС и БРИКС. Борис Дубровский заверил участников заседания, что город будет готов к проведению международных форумов в срок, пишет пресс-служба «Росконгресса».
«Мы с 2015 года планомерно занимаемся вопросами подготовки региона к мероприятиям: утверждена дорожная карта, определены все объемы работ. Вся инфраструктура будет готова к ноябрю 2019 года», — сообщил губернатор.
К саммитам ШОС и БРИКС планируют завершить первый этап реконструкции аэропорта и построить два конгресс-холла и девять гостиниц. В новом здании аэровокзала будут работать четыре телетрапа, или «рукава». Строительство главного конгресс-холла на берегу реки Миасс начнется в мае. Здание частично будет располагаться на искусственном острове.
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Источник: congress-74.ru
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